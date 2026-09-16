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Avcılar’da park halindeki tır yandı

Avcılar’da park halindeki tır yandı
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İstanbul (İHA) Avcılar’da bir tır garajında yangın çıktı.

İstanbul (İHA) Avcılar'da bir tır garajında yangın çıktı. Park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir tır garajında meydana geldi. Garajda park halinde bulunan hediyelik eşya yüklü 34 ZL 6084 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tırın kabin kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın yanan kabin bölümüne müdahale eden ekipler, yoğun duman nedeniyle tırın içerisindeki ürünleri boşalttı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tırın kabin bölümü kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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