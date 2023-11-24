Avcılar'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Avcılar'da park halindeki motosiklet, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cihangir Mahallesi'nde park halindeki motosikleti gözüne kestiren iki şüpheli, motosikletin yanına gitti. Olay yerine motosikletle gelen şüphelilerden biri, uzun süre motosikleti çalıştırmak için uğraştı. Başarılı olamayan şüpheliler, motosikleti iterek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikleti bulanlara 20 bin lira ödül verileceği öğrenildi.