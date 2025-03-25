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Avcılar'da Park Halindeki Araç Yangınla Küle Döndü

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Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demet Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevler dönüşerek aracı sarmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken, yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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