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Avcılar'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebeple yangına maruz kalıp kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, yaralanan olmadı.

Avcılar'da park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Avcılar'da, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demet Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevler dönüşerek aracı sarmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken, yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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