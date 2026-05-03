Avcılar'da otomobil alev alev yandı

Avcılar'da E5 kara yolunda seyir halindeki araç alev alev yandı. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında E5 kara yolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın giderek büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı