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Avcılar'da metruk bina yangını

Avcılar'da metruk bina yangını
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Avcılar'da 5 katlı metruk binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Avcılar'da 5 katlı metruk binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek yıkım nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ateş yakıldı. Ateş, kısa sürede çevredeki moloz yığınlarını tutuşturdu. Çevre sakinleri, kısa sürede büyüyen yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki binalara sirayet etmeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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