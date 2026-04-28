Avcılar'da metruk binada yangın

Avcılar'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken kısa süreli panik oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı