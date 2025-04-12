Avcılar'da Metrobüste Arıza, Yolcular Diğer Araçla Devam Etti
İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste arıza meydana geldi. Yolcular tahliye edilerek başka bir metrobüsle yola devam ettiler.
Avcılar'da metrobüste arıza meydana geldi. Tahliye edilen metrobüsteki yolcular, başka bir metrobüsle yola devam etti.
Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü- Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste yaşandı. Metrobüs Avcılar durağına yaklaştığında arıza meydana geldi. Tüm yolcular araçtan indirilirken bölgeye başka bir metrobüs çağrıldı. Metrobüs yolunda bir süre bekleyen yolcular, yeni gelen araçla yollarına devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa