Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Bir anne yakamdan tutup 'evladım ölsün istiyorum' dedi"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Avcılar'da Metrobüste Arıza, Yolcular Diğer Araçla Devam Etti

Avcılar'da Metrobüste Arıza, Yolcular Diğer Araçla Devam Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste arıza meydana geldi. Yolcular tahliye edilerek başka bir metrobüsle yola devam ettiler.

Avcılar'da metrobüste arıza meydana geldi. Tahliye edilen metrobüsteki yolcular, başka bir metrobüsle yola devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü- Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste yaşandı. Metrobüs Avcılar durağına yaklaştığında arıza meydana geldi. Tüm yolcular araçtan indirilirken bölgeye başka bir metrobüs çağrıldı. Metrobüs yolunda bir süre bekleyen yolcular, yeni gelen araçla yollarına devam etti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.