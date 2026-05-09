Avcılar'da metrobüste yangın: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Olay sonrası metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında İBB Sosyal Tesisleri - Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metrobüsten dumanların yükseldiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından metrobüs, İETT'ye ait çekici ile olay yerinden çekildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde yaşanan aksama daha sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
