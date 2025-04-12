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Avcılar'da Metrobüs Kazası: Yaralılar Var

Avcılar'da Metrobüs Kazası: Yaralılar Var
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Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse çarpan başka bir metrobüs kazada hafif yaralanan yolcuların olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada hafif yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, durakta önündeki metrobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı. Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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