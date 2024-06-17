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Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

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Avcılar'da metrobüs durağında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 25 kişi Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 kişi İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında yakalandı.

25 KAÇAK GÖÇMEN METROBÜS DURAĞINDA YAKALANDI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri çevresinde yapılan denetimler sırasında İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağında bulunan 25 kişilik grup dikkat çekti. Durağa gelen ekipler, 25 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan 25 kaçak göçmen Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekipleri, 25 kişilik grubu Türkiye'ye getiren ve buradan da yurt dışına çıkarma hazırlığı yapan göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Türkiye Avcılar Göçmen Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Emre Siskolu:

bir şey olmaz yarın serbest kalırlar...

14
0
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Hakan :

Yeryüzü Allah'ındır.

2
8
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