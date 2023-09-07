AVCILAR'da kucağında bebekle fırına gelen kadın, sahte 100 dolarla alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında İngilizce konuştuğu iddia edilen kadın, paranın üstünü de alıp kayıplara karıştı.

Tahtakale Mahallesi'ndeki bir fırına gelen kadın ekmek ve çeşitli ürünlerden aldı. Yanında Türk Lirası olmadığını belirten kadın, 100 dolar ile ödeme yapmak istediğini söyledi. Fırın çalışanları ise, 100 doları alarak alışverişin tutarını hesaplayarak, günlük kurdan paranın üstünü kadına verdi. Kucağında bebeğiyle fırına gelen kadın, yaklaşık 7 dakika içeride kaldı; ardından da elindeki alışveriş poşetleriyle fırından çıkıp kayıplara karıştı. Çalışanlar kadının fırından çıkmasının ardından, aldıkları 100 doların sahte olduğunu fark etti. İşyerindeki güvenlik kamera görüntüleriyle polise başvuran fırın çalışanları şüpheliden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.