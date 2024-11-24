Avcılar'da Kuaför Dükkanına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Avcılar'da bir kuaför dükkanında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 30 yaşındaki Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, Gökhan S. ağır yaralandı. Olayın ardından polis incelemelerine başladı.
Avcılar'da bir şahsın kuaför dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak üzerinde bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuaförün önüne arabayla gelen kimliği belirbis bir şahıs, araçtan inerek girdiği dükkanda bulunanlara silahla ateş açtı. Başından vurulan Mehmet Salih Özsökük (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Gökhan S. isimli vatandaş da başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gökhan S.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kuaförün önüne gelen hayatını kaybeden vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi. - İSTANBUL