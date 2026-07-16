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Avcılar'da binanın parçalarını söküp tedbirsiz sokağa attılar

Avcılar'da binanın parçalarını söküp tedbirsiz sokağa attılar
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlığı yapan ekip, binadan kontrolsüzce attığı moloz ve hurdalarla yaya ve araçlar için tehlike oluşturdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Avcılar'da yıkım hazırlığındaki bir binadan kontrolsüzce atılan moloz ve hurda parçaları çevre güvenliğini tehlikeye attı.

Olay, dün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek bir binaya giren yıkım ekibi, binadaki parçaları kontrolsüz şekilde aşağıya atarak yaya ve otomobiller için tehlike oluşturdu. Yaşanan o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde, ekibin yıkıma hazırlanan binadan kontrolsüz bir şekilde hurda ve moloz parçaları aşağıya attığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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