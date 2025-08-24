Avcılar'da Kız Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga: Bir Genç Ağır Yaralandı

Avcılar'da iki arkadaş arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan biri bıçakla yaralandı. Bıçaklı saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan gence vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Emin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah O. ve İlker S. arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İlker S., Nurullah O. isimli şahsı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nurullah O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İlker S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan gence müdahale eden vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL