Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Sürecinde Binada Kısmi Çökme Meydana Geldi
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme gerçekleşti. Çevredeki apartmanlar boşaltıldı ve güvenlik önlemleri alındı.
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kendiliğinden kısmi çökme meydana geldi. Yıkılma riski bulunan binanın çevresindeki apartmanlar boşaltılırken sokakta güvenlik önemleri alındı.
Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Çevresindeki binalar risk nedeniyle boşaltılırken betonları dökülmeye devam eden binanın çökme riskinin devam ettiği öğrenildi ve sokakta güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa