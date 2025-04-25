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Avcılar'da Kayıp Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

Avcılar'da Kayıp Genç İçin Ekipler Seferber Oldu
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Avcılar'da 25 yaşındaki Cenk S'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Ekipler, gencin kaldığı eve balkondan girdi ve hareketsiz halde buldu. Cenk S, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Avcılar'da, haber alınamayan genç için ekipler seferber oldu. İtfaiyenin balkondan girdiği evde hareketsiz halde bulunan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi Ceyhan sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Cenk S'den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine gencin kaldığı adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev balkondan girerek, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, ilk kontrolün ardından salonda hareketsiz yatan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı genç ambulans ile Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Cenk S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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