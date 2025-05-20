Avcılar'da Kadınlar Arasında Saç Saça Kavga

Avcılar'da Kadınlar Arasında Saç Saça Kavga
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Avcılar'da Kadınlar Arasında Saç Saça Kavga
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İstanbul'un Avcılar ilçesindeki sahil parkında, gürültü yüzünden iki kadın grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı araya girenler zorla ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Avcılar sahilinde kadınların saç saça kavgası kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da sahilde oturan 2 kadın grubu arasında gürültü iddiasıyla saç saça baş başa kavga çıktı. Kavgayı araya girenler güçlükle ayırırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay dün öğlen saatlerinde Avcılar Sahil Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre yeşil alanda oturan iki kadın grubu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Tarafların birbirine küfür etmesiyle olay kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa çıkan kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri birbirinden şikayetçi olduğunu söyleyen kadınları polis merkezine götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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