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Avcılar'da kadın sürücü bekçinin silahını almaya çalıştı

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Avcılar'da asayiş uygulaması yapan bekçiler kadın sürücüyü kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Kimliğini vermemekte ısrarcı olan sürücü, bekçinin silahını almaya çalıştı. Saldırgan kadın biber gazı ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi. Olayın görüntüleri cep telefonuyla anbean kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz akşam Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bekçiler, şüphelenerek bir aracı durdurdu. Kadın sürücüden kimlik isteyen bekçiler ret cevabı aldılar. Zorluk çıkaran sürücüyü karakola götürmek için takviye çağırıldı.

BEKÇİNİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada etrafa garip hareketler yaparak tehditler savuran kadın, bir bekçinin arkasından giderek belinde bulunan silahı almak için hamle yaptı. Bu durumu gören kolluk güçleri kadını biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

KADIN SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Uzun uğraşlar sonucu kadın karakola götürülerek adli işlem yapıldı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Politika Güvenlik 3-sayfa Avcılar Asayiş Hukuk Olay Suç

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Yorumlar (2)

BLACK LİON LİON:

BEKÇİ VE ZABITA ÜLKENİN KANBURU VE İSRAFIDIR.

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Ayhan Erden:

Bekçilere daha fazla yetki verilmeli.kimliği yok ama tilkilik çok

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