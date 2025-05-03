Avcılar'da Güpegündüz Silahlı Saldırı: 1 Ölü
İstanbul Avcılar'da motosikletli şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, 43 yaşındaki Mehmet Polat hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışmalara başladı.
Avcılar'da güpegündüz araca silahlı saldırı: 1 ölü
İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da sokak ortasında motosikletli şahıslar tarafından seyir halindeki araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mehmet Polat ve yanındaki kişi araçla seyir halindeyken trafiğin bir anlık durgunluğundan faydalanan motosikletli şahıslar, silahlı saldırı düzenlendi. Art arda ateş eden şahıslar Polat'ı kafasından ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede yaptığı çalışma sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.