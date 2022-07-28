Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, ekiplerin çalışmaları sürüyor - Haberler

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Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, ekiplerin çalışmaları sürüyor

Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, ekiplerin çalışmaları sürüyor Avcılar'da bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, ekiplerin çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesindeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

Avcılar 3. Sayfa Haberler

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