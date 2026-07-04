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Avcılar'da donanımsız otomobil ile direksiyon çalışan sürücü adayı boş arsaya uçtu: 2 yaralı

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İstanbul Avcılar'da donanımsız araçla direksiyon eğitimi yapan sürücü, hakimiyeti kaybederek boş arsaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

İstanbul Avcılar'da, donanımsız araçla direksiyon eğitimi yapan sürücü aracıyla, boş arsaya uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, direksiyon eğitimi için ayrılan alanda donanımsız aracıyla bir yakını tarafından araç sürdürülen şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan araç ardından metrelerce yüksekten boş arsaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan vatandaşlar, olay yerine gelen iki ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. Vatandaşların hayati tehlikesi olmadığı öğrenirken polis, kazayla ilgili çok yönlü incelemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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