Avcılar'da Bıçaklı İki Kişi Araçların Lastiklerini Patlattı

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde iki şahıs, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Avcılar'da gece saatlerinde sokaklarda dolaşan iki şahıs, ellerindeki bıçaklarla rastgele araçların lastiklerini patlattı. Araçların tekerleri kullanılamaz hale gelirken, şahısların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde Salı gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ellerinde bıçak bulunan iki kişi, park halindeki araçların yanına yaklaşarak lastikleri patlattı. Kısa sürede birçok aracın lastiği zarar görürken, araç sahipleri araçlarının patlak lastikleriyle karşılaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın ellerindeki bıçaklarla araçların yanına gelerek tekerleri tek tek patlattığı görüldü. Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

