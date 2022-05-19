Bar sahibi genç kadına 'onsuz yaşayamayacağını' söyleyerek kendini öldürttü - Haberler

Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre Elçi (28)'ye tabanca ile ateş etti. Elçi kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAR SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak Elçi hayatını kaybetti. Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

"BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa