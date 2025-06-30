Avcılar'da Aşırı Hızla Giden Araç Elektrik Direğine Çarptı

Avcılar'da aşırı hız yapan araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre süratle seyrettiği iddia edilen 67 ACJ 295 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ağır hasar alırken elektrik direği de yan yattı. Otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza neticesinde elektrik direğinin eğilmesi ve araçların duraksayarak ilerlemesi sebebiyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonucu trafik normale dönerken yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL