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Avcılar'da scooter hırsızlığı kameraya yansıdı

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Avcılar'da bir apartmana giren şüpheli, elektrikli scooter'ı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir apartmana giren şüpheli, bina girişinde bulunan elektrikli scooter'ı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs girdiği apartmandaki elektrikli scooter'ı çalarak binadan uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın elektrikli scooter'ı binadan çıkardığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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