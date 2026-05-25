Avcılar'da alkollü sürücü kaza yaptı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücü, E-5'ten yan yola uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, dün gece 23.30 sıralarında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ana yolda giderken aydınlatma direğine çarparak yan yola uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücünün muayene sırasında alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana gelirken aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı