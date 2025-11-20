Avcı, Çobanı Vurarak Ölüme Neden Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinin kırsal İğdecik Mahallesinde çobanlık yapan 45 yaşındaki Ali Ay'ın av tüfeği ile vurulması olayında avcı M.D., "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede avlanmaya çıkan M.D., iddiaya göre hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ali Ay'a av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Ay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çoban Ay'ın ölümüne sebep olan M.D. av tüfeği ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli M.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Avcı M.D. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden Ali Ay ise gözyaşları arasında Salihli'nin İğdecik Mahallesi'nde toprağa verildi. - MANİSA