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Av tüfeğiyle vurulan köpek yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Av tüfeğiyle vurulan köpek yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hasan Yiğit'e ait golden cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hasan Yiğit'e ait golden cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, Göçük Mahallesi, Eğrikorum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yiğit'e ait golden cinsi köpek, Yiğit'in tapulu arazisi içinde kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Boyun ve göğüs kısmına gelen saçmalarla yaralanan köpeği sabah saatlerinde evinin önünde yerde yatar halde bulan Yiğit ailesi, köpeğe ilk müdahaleyi kendileri yaptı. Gazipaşa'ya gelip gerekli ilaç ve aşıları alan Yiğit, köpeğin tedavisini gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Yiğit Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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