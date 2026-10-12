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Aubagne'de 14 yaşındaki öğrenci ortaokulda av tüfeğiyle müdür ve öğretmeni yaraladı

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Fransa'nın Aubagne kentindeki bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci, av tüfeğiyle okul müdürünü ve bir öğretmeni yaraladı. Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, gözetmenin saldırganı polis gelmeden etkisiz hale getirdiğini ve yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Fransa'nın Aubagne kentinde bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci, av tüfeğiyle okul müdürünü ve bir öğretmeni yaraladı.

Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarında bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Joseph Lakanal Ortaokulu'ndaki saldırıda 14 yaşındaki öğrenci, av tüfeğiyle okul müdürünü ve bir öğretmeni vurarak yaraladı.

Aubagne Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari yaptığı açıklamada, okulda görevli bir gözetmenin polis gelmeden önce 14 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirerek silahını aldığını söyledi. Her iki yaralının da hastaneye kaldırıldığını ve hiçbir hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Squillari, "Bu, o okula giden bir çocuk ve okula tüfekle girdi. Bunu nasıl yaptığı soruşturmayla belirlenecek. Koridorda müdüre ve bir öğretmene doğru iki el ateş açtı" dedi.

Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre, saldırgan tüfeği gitar kılıfına gizleyerek okula sokmayı başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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