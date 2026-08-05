Bursa'da ATV sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, sürücü kaçtı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt'a hızla gelen otomobil çarptı. Tozaykurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet D. kaçtı ancak polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da dün gece saatlerinde aracın hızla çarptığı ATV sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yapan ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen Mehmet D. yönetimindeki 16 MED 50 plakalı otomobil çarptı. 1 çocuk babası Tozaykurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet D. koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza sırasında otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunduğu belirlenen arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ATV sürücüsü Tozaykurt'un yaya geçidinden karşıya geçmek istemesi, bu sırada otomobilin çarptığı görüldü.