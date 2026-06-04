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Manisa'da attan düşen kadından acı haber

Manisa'da attan düşen kadından acı haber
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bindiği attan düşerek ağır yaralanan 62 yaşındaki Nihal Gürel, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesinin onayıyla bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bindiği attan düşerek ağır yaralanan 62 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gürel'in bağışlanan organları ise organ bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Olay, Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'de faaliyet gösteren bir firmada uzun yıllardır çalışan Nihal Gürel (62), arkadaşlarıyla birlikte bir at çiftliğine gitti. Ata binen Gürel, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen Gürel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Nihal Gürel'in, yoğun bakımda süren tedavisine rağmen 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Gürel'in vefatı ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Organları 4 hastaya umut oldu

Nihal Gürel'in vefatının ardından hastane yetkilileri organ bağışı konusunda aile ile görüşme gerçekleştirdi. Ailenin onay vermesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla Gürel'in karaciğeri, böbrekleri, kalbi ve korneaları başarıyla alındı. Alınan organların nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ilgili sağlık merkezlerine gönderildiği öğrenildi. Gürel'in organ bağışı sayesinde birçok hastaya yeniden yaşam umudu olduğu belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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