Atlı Jandarma Timleri Van’da Tarihi Alanları Koruyor

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan atlı jandarma timleri, kentteki tarihi alanların ve kültürel mirasların korunması amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaçak avcılığın önlenmesinden çevre temizliğine kadar birçok alanda görev yapan atlı birlikler, vatandaşların takdirini topluyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde de denetimlerini sürdüren atlı jandarma timleri, güvenlik hizmetlerinin yanı sıra çevre bilincinin artırılmasına da katkı sunuyor.

Atlı birlikler, kaçak avcılığın önlenmesi, çevre kirliliğinin engellenmesi ve vatandaşların huzurunun sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. - VAN