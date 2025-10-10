Atlı Jandarma Timleri Tendürek Dağı'nda Güvenlik ve Yaban Hayatı İçin Devriye Geziyor

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile yaban hayatının korunması amacıyla Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı etekleri ve yaylalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen görev yapan ekipler, bölgede bulunan çobanlarla bir araya gelerek sohbet etti, onlara çeşitli kitaplar ve hediyeler takdim etti. Tendürek Dağı eteklerinde gerçekleştirilen atlı devriyelerin, hem güvenlik hem de bölgedeki doğal yaşamın korunması açısından önemli katkı sunduğu belirtildi.

Öte yandan, mahalleli tarafından "Zeyn Kalesi" olarak adlandırılan ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi yapının, Tendürek Dağı'nın geçmişteki volkanik patlamaları sonucu lavların arasında kalarak günümüze kadar ulaşması dikkat çekiyor. - VAN