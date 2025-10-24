Atlı Jandarma Timi, Kapıköy Gümrük Kapısı çevresinde devriye yapıyor

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı çevresinde devriye görevi icra etti.

Sınır hattında güvenlik tedbirlerini artırmak, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele kapsamında görevlendirilen Atlı Jandarma Timi, Kapıköy Gümrük Kapısı ile çevresindeki kırsal bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürdü. Atlı jandarmalar, hem sınır güvenliğinin sağlanmasına hem de vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalara destek veriyor.

Atlı Jandarma Timlerinin bölgedeki devriye görevlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - VAN