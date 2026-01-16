Haberler

Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Güncelleme:
İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu. Bir kullanıcının gönderisine verilen müzikli yanıtta şarkıdaki, "Arkadaşlar emlakçı değiliz ama isteyeni toprak sahibi yapıyoruz." sözleri dikkat çekti.

  • 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • E.Ç., suç aleti bıçak ile yakalanarak tutuklandı ve çocuk kapalı cezaevine gönderildi.
  • E.Ç.'nin sosyal medyada bir paylaşıma verdiği müzikli yanıtta 'Arkadaşlar emlakçı değiliz ama isteyeni toprak sahibi yapıyoruz.' sözleri yer aldı.

İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medyadaki bir paylaşıma verilen müzikli yanıtta şarkıdaki, "Arkadaşlar emlakçı değiliz ama isteyeni toprak sahibi yapıyoruz." sözleri tüyler ürpertti.

ATLAS BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.'yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniydtteki işlemleri tamamlanan E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı/na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan çocuk, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

KAN DONDURAN PAYLAŞIM

Öte yandan Atlas'ı bıçaklayan çocuğun sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına verilen müzikli yanıt dikkat çekti. Şarkıdaki, "Arkadaşlar emlakçı değiliz ama isteyeni toprak sahibi yapıyoruz." sözleri kan dondurdu. Ayrıca, "Mermi kadar hızlı olabilirsiniz ama sizi yetiştiren dayılarınız kuru sıkı" yorumunun yapıldığı görüldü.

