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Ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 5'i polis 8 Filistinli öldü

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Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında 5'i polis memuru 8 Filistinli hayatını kaybetti. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen süren saldırılarda Gazze kentinde 3 Filistinli, Han Yunus'ta 5 polis memuru öldü.

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında 5'i polis memuru 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail'de siyasi gündemin seçim süreci ve Netanyahu hükümetinin geleceği etrafında şekillendiği dönemde, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenlendi. Filistinli sağlık kaynaklarından bugün gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre, Gazze kentinin batısındaki Al-Thawra Caddesi'nde sivillerin toplandığı noktanın İsrail güçleri tarafından bombalanması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan El-Mawasi bölgesinde ise Filistinli polisleri hedef alan İsrail hava saldırısında 5 polis memuru hayatını kaybetti. Yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledilirken, bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Filistin İçişleri Bakanlığından saldırıları durdurma çağrısı

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, görevleri başında hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı. Saldırıyı ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirerek kınayan bakanlık, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak saldırıları durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, polis teşkilatının kamu güvenliğini sağlamak ve vatandaşları korumak gibi yasal ve sivil görevler yürüttüğü vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında bin 580 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 711 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcı olan 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam 74 bin 594 sivil öldürüldü, 175 bin 834 sivil yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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