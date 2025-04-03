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Atatürk Barajı'nda Kaybolan Hasan Yılmaz'ın Cenazesine Ulaşıldı

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Adıyaman Atatürk Barajı'nda Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kaybolan döner ustası Hasan Yılmaz'ın cenazesi, su altı ve yüzey çalışmalarının ardından bulundu. Arama çalışmaları 38 kişilik ekip tarafından yapıldı.

Atatürk Barajı'nda kaybolan şahsın cenazesine ulaşıldı

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Barajı'nda bayramın ikinci günü kaybolan Hasan Yılmaz'ın cenazesi, su altı ve su yüzeyinde yapılan çalışmalar sonrası bulundu.

Ramazan Bayramı'nın 2. günü Kahta ilçesi Belören Köyü yakınlarında 2 arkadaşıyla Atatürk Barajı'nda görülen ve bir daha haber alınamayan döner ustası Hasan Yılmaz'ı arama çalışmaları sonuç verdi. Baraja düşen Hasan Yılmaz'ı bulmak için jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekipleri sevk çalışma yaptı. Malatya ve Elazığ'dan takviye ekiplerinde gelmesiyle toplam 38 kişiden oluşan su altı ve su üstü ekipleri cihazların yardımıyla kayıp şahsı aradı.

Olaydan sonraki 3. günde aralıksız yapılan arama çalışmaları sonucunda şahsın cenazesi suyun yaklaşık 20 metre derinliğinde ekipler tarafından bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Atatürk Barajı'nda Kaybolan Hasan Yılmaz'ın Cenazesine Ulaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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