Ataşehir'de Yol Verme Meselesi Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Ataşehir'de Yol Verme Meselesi Yumruklu Kavgaya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de iki sürücü arasında yol verme yüzünden başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Hamile bir kadın eşini ayırmaya çalışırken, bir motosiklet sürücüsü 'Ehliyetler gidiyor, yapmayın' diyerek uyarıda bulundu.

Ataşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Hamile bir kadın çığlıklar eşliğinde eşini kavgadan ayırmaya çalışırken, olaya müdahale eden bir şahsın, 'Ehliyetler gidiyor, yapmayın' şeklinde uyarısı dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü diğer sürücünün yanına gitti, küfür ederek saldırmaya başladı. Taraflar yumruklarla birbirlerine girdi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen kadın, kavgaya karışan eşini çığlıklar içinde ayırmaya çalıştı. Çevredeki sürücülerin müdahalesi üzerine taraflar sakinleştirilerek ayrıldı.

'Ehliyetler gidiyor, yapmayın'

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan motosikletlinin, 'Ehliyetler gidiyor, yapmayın' diyerek uyarması dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Anne dehşet saçtı! Cinnetin nedeni 2.5 yıl önceki olaymış
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Elektrik zammı ayıplı sayıldı! İtiraz edene para faiziyle iade ediliyor

Elektrik zammı ayıplı sayıldı! İtiraz edene para faiziyle iade ediliyor
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.