Haberler

Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de bir taksi sürücüsü, trafik güvenliğini ihlal ederek ters şeritte hızla ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de bir taksi sürücüsü, trafik güvenliğini hiçe sayarak ters şeritte hızla ilerledi. Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı o anlar, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy mevkiinde meydana geldi. 34 TJU 32 plakalı taksinin sürücüsü, ters şeride girerek uzun süre bu şekilde ilerlemeye devam etti. Bu esnada karşı yönden gelen iki sürücünün, taksiyle çarpışmamak için son anda manevra yaparak korna çaldığı görüldü. Tüm uyarılara rağmen ters yönde ilerlemeyi sürdüren taksi sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Şans eseri olayda herhangi bir kaza yaşanmazken o anlar, karşı istikamette seyreden bir araçtan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur