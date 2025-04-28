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Ataşehir'de Şiddetli Rüzgar Camii Çatısını Alev Alev Sökerek Tehlikeye Sebep Oldu

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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Ataşehir'deki Medine Mescidi Camii'nin çatı kaplamasının bir kısmının sökülmesine neden oldu. Sökülen kaplamanın cami bahçesine ya da yola düşmemesi büyük bir kazanın önüne geçti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de caminin kaplaması söküldü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamaların bir kısmı söküldü.

İstanbul genelinde bugün şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamların bir kısmı söküldü. Sökülen kaplamanın şans eseri cami bahçesine ya da yola düşmemesi muhtemel bir kazayı önlemiş oldu. Sökülen kaplama parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle ara ara sallandığı da görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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