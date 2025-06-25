Ataşehir'de Seyir Halindeki Cip Alev Alev Yandı

Ataşehir'de Seyir Halindeki Cip Alev Alev Yandı
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Ataşehir Bostancı Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alev yanan cip kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir Bostancı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Niyazi P. idaresindeki 16 JCK 23 plakalı cip, seyir halindeyken istop edip bir anda alev alev yanmaya başladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonucunda yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri tarafından trafik tek şeride düşürüldü. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Aracın sürücüsü Niyazi P., "Araba bir anda stop etti. Durduktan sonra da duman çıkmaya başladı, daha sonra alev aldı. Daha önce aracın bir arızası yoktu" dedi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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