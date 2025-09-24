Haberler

Ataşehir'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Ataşehir'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Gülçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DYR 961 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

