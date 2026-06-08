Haberler

Ataşehir'de mobilya imalathanesinde yangın

Ataşehir'de mobilya imalathanesinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. İlk belirlemelere göre yangının kompresörden çıktığı iddia ediliyor.

İstanbul Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının imalathanedeki kompresörden çıktığı iddia edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek imalathanenin arka kısmındaki depolama alanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evinde oturduğu sırada yangını fark eden mahalle sakinlerinden Erdal Güler, "Evimizde oturuyorduk, akşamüstü yangına denk geldik. Arkadaşlarım dört tane yangın tüpü getirdi. Ben de çatıya çıktım, oraya bayağı müdahale ettim. Yan taraftaki eve ulaşmadı. Biraz ellerimiz yandı ama çok şükür herkes şu anda sağlam. Allah razı olsun itfaiyecilerimizden, yangını söndürdüler. Yangının çıkış nedeninin kompresörden olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar ilgileniyor şu anda, biz de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor

Alanında en iyisi seçilen bu adam, Trump yüzünden ABD'ye giremiyor
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol

Yıldız isme çağrı yaptı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz