Ataşehir'de mobilya imalathanesinde yangın

İstanbul Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının imalathanedeki kompresörden çıktığı iddia edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek imalathanenin arka kısmındaki depolama alanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evinde oturduğu sırada yangını fark eden mahalle sakinlerinden Erdal Güler, "Evimizde oturuyorduk, akşamüstü yangına denk geldik. Arkadaşlarım dört tane yangın tüpü getirdi. Ben de çatıya çıktım, oraya bayağı müdahale ettim. Yan taraftaki eve ulaşmadı. Biraz ellerimiz yandı ama çok şükür herkes şu anda sağlam. Allah razı olsun itfaiyecilerimizden, yangını söndürdüler. Yangının çıkış nedeninin kompresörden olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar ilgileniyor şu anda, biz de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı