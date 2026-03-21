Ataşehir'de metal imalathanesinde yangın paniği

Ataşehir'de metal imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, imalathanede maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metal imalathanesinde meydana geldi. İmalathane içinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın bir anda büyüyünce tüm iş yerini alevler sardı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri caddeye giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken, imalathane içinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı