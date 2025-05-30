Ataşehir'de Lüks Otomobil Alev Alev Yandı

Ataşehir'de Lüks Otomobil Alev Alev Yandı
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Ataşehir'de seyir halindeki lüks bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü aracını terk ederek kendisini dışarı attı. Yangın kontrol altına alındı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ataşehir'de seyir halinde olan lüks bir otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir'de Çamlıca Bağlantı Yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan 34 MMC 653 plakalı BMW markalı lüks otomobil bir anda çıkan yangın sonucu alev alev yanmaya başladı. Sürücü aracı yolda bırakarak kendisini dışarı attı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alırken aracın ön tarafı tamamen yandı. Öte yandan polis ekipleri bir süre yolu trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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