Haberler

Küfürler savurdu, levyeyle saldırdı! O anlar kameralarda

Güncelleme:
İstanbul Ataşehir'de, trafikteki tartışma sırasında bir sürücü, çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • İstanbul Ataşehir'de bir kişi trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı.
  • Saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
  • Olay İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

Trafikte çıkan tartışma levyeli kavgaya dönüştü. Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi.

LEVYEYLE SALDIRDI

İddiaya göre, trafikte çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

KÜFÜRLER SAVURDU, "BENİ ARAŞTIR" DEDİ

Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
