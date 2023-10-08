Ataşehir'de kapısının önüne kedi maması koydurmayan ve arabalar park etmesin diye duba koyan kişi ile komşusu arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Ataşehir'de komşu kavgası kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de kapısının önüne kedi maması koydurmayan ve arabalar park etmesin diye duba koyan kişi ile komşusu arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne kedi maması koyulmasından rahatsız olan kişi komşularıyla tartıştı. Kapısının önüne araba park edilmesini de istemeyen kişi yola da duba koydu. Bahçesine giren yavru kediyi sokağa firlatıp attığını iddia eden bir mahalle sakini ise duruma daha fazla dayanamayıp komşuyla tartıştı. Tartışan iki komşuyu çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.