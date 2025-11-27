Haberler

Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Yangını

Güncelleme:
Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Araç alev topuna dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve inceleme başlatıldı.

Ataşehir'de hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, saat 08.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda yanmaya başladı. Alevlerin bir anda büyümesiyle aracın sürücüsünün arabayı yol kenarına çekerek yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araca müdahale eden itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan araç küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
