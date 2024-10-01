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Ataşehir'de Galeriye Silahlı Saldırı

Ataşehir'de Galeriye Silahlı Saldırı
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir galeriye sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olayın ardından kaçarken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de bir galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı düzenleyen şahısların kullandığı araç ve olay sırasında vatandaşların kaçışmaları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Vedat Günyol Caddesi üzerinde sabah saat 06.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sabah saatlerinde bir galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından şahıslar geldikleri siyah renkte araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği dükkanda maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren şahısların galeri önüne araçla gelmeleri ve silah seslerini duyan vatandaşların kaçışmaları bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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